Roma e il suo litorale al centro di nuove connessioni con S3K

Giovedì 13 luglio 2023, presso Ondanomala Suite Club, in via Silvi Marina 105, a Fregene, sul litorale romano, a Fiumicino, a ridosso della Capitale, dalle ore 19.00 alle 23.00, ha luogo la Digital & Security Night, Empowering Connections, promossa da S3K Security of the third millennium S.p.A., proprio per stare insieme e creare nuove occasioni di sviluppo economico-sociale.

Lo scopo della serata, intanto, è mettere in connessione tra loro la straordinaria autentica rete umana e professionale insita in S3K, con i suoi full service partner, oltre duecento clienti ed alcuni vendor, per conoscersi meglio e confrontarsi sugli obiettivi da migliorare e sull’evoluzione dei processi aziendali.



Ad accogliere gli ospiti con un saluto e un’introduzione alla comune serata, sarà Giulio Meghini, Chief Executive Officer di S3K e a seguire ci saranno le presentazioni agli ospiti dei vendor partecipanti: Beyond Trust, Check Point, Cloudera, MicroStrategy, Skybox Security.

Ed è così che il litorale romano sarà il cuore pulsante del grande competitor ICT, per delineare un futuro più innovativo e tecnologico.

Ricordiamo che S3K nasce come risposta ad un’esigenza di mercato di un Full Service Partner multidisciplinare, in grado di fornire una guida esperta nella Digital & Security Transformation.

Una Digital & Security Night da non perdere, all’insegna di musica, di buon cibo e di bellezza, “ondata” di un’ulteriore multidisciplinarietà e di un crescente incentivo per costruire, senza precedenti, un terzo millennio all’insegna dell’innovazione, in grado di coprire tutte le esigenze di organizzazioni e imprese.