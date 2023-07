Mosca lancia l’allarme su un possibile attacco ucraino contro la centrale di Zaporizhzhia, ma Kiev nega. Intanto però il ministero della Salute ucraino diffonde nuovamente le indicazioni ai cittadini su come comportarsi per difendersi da eventuali radiazioni nucleari. Il prezzo del grano duro balza a 820 dollari dopo che Mosca ha fatto sapere che non intende prolungare oltre la scadenza del 17 luglio l’accordo per l’export del cereale dai porti sul Mar Nero.