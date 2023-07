Per l’omicidio di Niccolò Ciatti, 22enne toscano morto nel corso di un pestaggio in Spagna nel 2017, la Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato la condanna a 23 anni per il ceceno Rassoul Bissoultanov. Deluso il padre della vittima, Luigi Ciatti: “Evidentemente c’è qualcosa che non va in questa giustizia, soprattutto spagnola ma anche italiana, così poco sensibile e che non ci rappresenta”.