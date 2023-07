Bracciano, approvati regolamenti su consigli di quartiere e frazioni e consulte

L’approvazione dei regolamenti ci permette di aprire, nelle prossime settimane, gli avvisi per chi desidera far parte di questi organismi. I Consigli di quartiere e frazioni e le Consulte diventeranno operativi a partire da settembre, aprendo così una nuova fase per la nostra città. È un momento emozionante in cui tutti noi potremo partecipare attivamente alla gestione della nostra comunità.