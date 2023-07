In 3000 a Ponte Milvio per l’ultimo saluto a Vincenzo D’Amico. Il funerale dell’ex calciatore, scomparso sabato scorso dopo una lunga malattia, si è tenuto nella chiesa Gran Madre di Dio a Roma. Già dalla prima mattinata però il piazzale antistante la parrocchia si è riempito di persone (non solo tifosi laziali) accorse per celebrare la memoria del grande campione, idolo dei biancocelesti degli anni ’70 e ’80.