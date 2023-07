Alla canicola si aggiunge El Nino

Dopo sette anni il clima mondiale torna a essere minacciato da El Nino. Il fenomeno atmosferico di riscaldamento del Pacifico tropicale centrale e orientale rischia infatti di portare caldo record in varie parti del globo. Lo annuncia l’Organizzazione meteorologica internazionale Wmo.

Per ora, in Italia…

L’estate 2023 è iniziata zoppicante con frequenti temporali e con una sola veloce ondata di caldo dell’anticiclone africano Scipione. Anche negli ultimi giorni, le correnti atlantiche hanno sconfitto l’alta pressione africana e portato frequenti temporali, specie al Centro-Nord. Questa fase instabile continuerà al Nord ancora fino a giovedì, in questo inizio di luglio fresco e temporalesco: da venerdì 7 luglio non potremo, invece, evitare la gigantesca avanzata di una massa d’aria caldissima dall’Algeria.