Il lago in festa, conclusa con musica e giochi di luce la prima edizione

Quando a essere celebrato è territorio, tradizioni, buona politica locale, enogastronomia e buone progettualità è qualcosa in più di una festa. Quella conclusa ieri sera è stata la prima edizione per ricordare quel prezioso tesoro che è il bacino idrico del lago, su cui da tempo sta alacremente lavorando e investendo il Consorzio dei comuni che su quel lago riposano, Bracciano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia. Una domenica caratterizzata in tutti e tre i paesi da mercatini tipici, mostre, esposizioni di artigianato locale, dimostrazione di falconeria e danza, caccia al tesoro e degustazioni, conclusa con una conferenza simbolicamente tenuta sulla motonave Sabazia, ormeggiata al molo di Lungolago Argenti, sede del Consorzio, a Bracciano.

L’evento serale ha suggellato il passaggio di consegne tra l’uscente presidente Renato Cozzella e il neo designato Francesco Pizzorno, avvenuto alla presenza di numerose autorità. A introdurre il convegno è stato il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, che ha ribadito l’importanza del lavoro svolto dal Consorzio auspicando la continuità e la collaborazione tra la precedente e la prossima dirigenza. Ha proseguito, in sostituzione del sindaco, l’Assessore ai lavori pubblici Christian Calabrese del comune di Anguillara Sabazia, rivolgendo subito un pensiero al ragazzo scomparso qualche giorno fa nelle acque del lago e non ancora ritrovato; in rispetto al dolore della famiglia, l’intera cittadina ha inteso dimostrare vicinanza sospendendo l’iniziale proposito di far svolgere il concerto itinerante sulle rive del lago di Anguillara Sabazia come da programma.

Ha sottolineato, quindi, il potenziale valore del Consorzio per lo sviluppo del turismo. Il testimone è quindi passato al sindaco di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, che ha esaltato l’elemento determinante rappresentato dal Consorzio, che è quello della creazione di una rete tra i tre comuni del lago, ricordando le difficoltà della pandemia e del drastico abbassamento del livello delle acque, superate proprio grazie a quella interazione. Altrettanto autorevole l’intervento della consigliera Chioccia, di Città Metropolitana, che ha rivendicato con orgoglio l’apertura dell’ufficio di porto che, al di là di qualsiasi colore politico, rappresenta un servizio indispensabile per il territorio. Le ha fatto eco l’Assessore Rocco Ferraro, intervenuto in nome e per conto del presidente di Città Metropolitana, Gualtieri, che ha evidenziato come la rinascita sia avvenuta mettendo in sinergia diverse autorità, schierate e unite dal medesimo intento, che è quello di portare a fattor comune l’amore per il proprio territorio, con il proposito di farlo conoscere e renderlo attrattivo e competitivo per il turismo, non solo prossimale.



L’Assessore Rocco Ferraro ha voluto ringraziare il lavoro fatto dall’infaticabile Sira Lucchetti, che con professionalità, competenza, si impegna in un lavoro costante per tutta l’organizzazione del Consorzio. Sono proseguiti i ringraziamenti a tutto il resto del personale.



Presente il Capo di Gabinetto della Citta’ Metropolitana Bruno Manzi e tantissime Autorità locali, Comune di Roma e della stessa Città Metropolitana.

In una serata di luna piena che illuminava la tranquilla acqua del lago, la formalità si è sciolta sulle note abili e trascinanti di un’artista internazionale, il violinista Andrea Casta, che si è esibito in un palcoscenico molto suggestivo, come quello del pontile, tra gli ospiti della motonave e un parterre di intervenuti sulla riva del lago. Un’alternanza di musica contemporanea e rock, interpretata con il suo violino elettronico, in un magico gioco di luci realizzate con il castello Odescalchi sullo sfondo. Non si sarebbe potuto pensare modo migliore per i migliori auspici di ben operare del neo designato presidente del Consorzio, Francesco Pizzorno.

L’agone nuovo, presente all’iniziativa, esprime soddisfazione per l’ottima organizzazione della giornata e auspica un forte rilancio e sviluppo del Consorzio e del suo Territorio.

Ludovica Di Pietrantonio

Redattrice L’agone