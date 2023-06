E allora… facciamo del bene a tutti

L’associazione Sostegno della Vita ODV è lieta di invitarti al concerto Gospel “Facciamo del bene a tutti” L’evento, in collaborazione con la chiesa cristiana evangelica ADI di Bracciano, si svolgerà venerdì 30 giugno presso il centro Motosi dell’Università Agraria di Manziana, in via Lazio 2, dalle ore 19.30. Ingresso libero. Sarà una serata ricca di musica e spunti di riflessione: crediamo infatti che attraverso la musica si possano sensibilizzare i cuori ad amare attivamente, facendo del bene a quanti sono nel disagio e nelle difficoltà! La serata inizierà con un piccolo aperitivo di accoglienza, a cui seguirà la presentazione dei progetti sociali ed il concerto di Mirko & Giorgia (Mirko&GiorgiaMusic – Facebook e @mirkoegiorgiamusic – Instagram). Le donazioni raccolte verranno destinate al potenziamento dei progetti sociali condotti a favore degli indigenti. Dove siamo? Sostegno della Vita ODV Sede legale: via ponte degli incastri 15 – 00123 – Cesano (Roma) – Tel. 333.8451060