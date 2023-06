Valcanneto, sottoscritto il secondo Patto di collaborazione tra Comune e Cittadini

Da mercoledì 28 giugno, il Parco Giochi di Largo Giordano a Valcanneto avrà chi si occuperà dell’apertura e della chiusura dei cancelli. È frutto della firma del primo Patto di Collaborazione, la cui ufficialità è stata sancita in Sala Giunta, all’interno del Palazzo del Municipio, con la sottoscrizione dell’accordo tra Comune di Cerveteri e il Signor Davide Smolari, cittadino di Valcanneto e risorsa importante per la collettività e per il locale Comitato di Zona e che già da più di 10 anni è quotidianamente al servizio della comunità per puro spirito di servizio.

Presenti al momento della firma, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, il Dirigente Area II Dottor Emiliano Magnosi e Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale che ha curato l’intero iter dei Patti di Collaborazione, partendo dall’approvazione in Consiglio comunale fino alla sua prima sottoscrizione.

Grazie alla disponibilità e al senso di appartenenza al proprio territorio del Signor Davide, si è giunti alla firma di questo Patto di Collaborazione, che di fatto ufficializza la collaborazione e consente lui, in completa sicurezza, soprattutto da un punto di vista legale, di prendere possesso delle chiavi del Parco e regolamentarne l’apertura e la chiusura dei cancelli.

“Si tratta di un’attività estremamente importante questa che offre alla collettività di Valcanneto il Signor Davide – ha dichiarato Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri – il Parco di Largo Giordano a Valcanneto è uno dei punti di maggiore aggregazione all’interno della Frazione, dove ogni giorno si ritrovano tantissime famiglie con i propri figli. Questo, a volte, può comportare in particolar modo in orari serali o nelle ore del riposo, che il giocare dei bambini e schiamazzi, arrechino disturbo alle abitazioni limitrofe. Regolamentando l’apertura e chiusura del Parco, che comunque rimarrà sempre pubblico e totalmente gratuito, garantiremo una maggiore tranquillità ai residenti vicini al Parco, oltre al fatto di prevenire, chiudendo a chiave i cancelli, possibili episodi di bivacco o vandalismo notturno”.

“Il Patto di Collaborazione non prevede alcun costo per l’Amministrazione comunale e chiaramente neanche per il cittadino o la realtà associativa che sceglie di sottoscriverlo per prendersi cura di aree o di attività del territorio – ha proseguito la Appetiti – sempre nei giorni scorsi abbiamo sottoscritto un altro Patto di Collaborazione, quello con il Comitato di Zona di Valcanneto e con Scuolambiente che hanno proposto un importante progetto in favore del Bosco di Valcanneto, che spazierà da iniziative di sensibilizzazione, tutela ambientale e promozione culturale di questo spazio unico nel suo genere all’interno del territorio di Valcanneto. Come sempre detto, rimango a disposizione di tutte le realtà associative e cittadini che vorranno mettersi a disposizione del proprio territorio: con i Patti di Collaborazione, insieme, possiamo fare molto per Cerveteri”.