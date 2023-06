Una giornata da raccontare ai nipoti

Magari qualcuno la racconterà ai nipoti una giornata come quella odierna, vissuta a Manziana, nel cuore dell’ex Motosi. Occasione i primi trent’anni di vita de L’agone, conosciuta sul territorio e praticamente sempre in prima fila ad affiancare le iniziative del territorio. Il via vai di persone è stato continuo, le tavole rotonde hanno mietuto successo per certi versi perfino inatteso, in serata le band musicali hanno diversificato la serata, trasformandola da “culturalmente impegnata” a… “culturalmente sinfonica”. Qui sarebbe inutile e perfino deleterio scrivere che l’organizzazione è stata perfetta, sarebbe come chiedere all’oste se il suo vino è buono. Ma le presenze, le strette di mano e i ringraziamenti di questa giornata stanno a significare che lo staff de L’agone sta lavorando bene. E continuerà a farlo. Per lo meno per altri trent’anni.

Massimiliano Morelli