Il ministro Abodi premia i vincitori del bando del

Sarà il ministro alle Politiche Giovanili e Sport, con delega anche al Servizio Civile Universale, Andrea Abodi a premiare i vincitori del bando di concorso “Alla scoperta del Mcl: le sue radici, la sua identità”. Si tratta dell’iniziativa promossa dalle Edizioni Traguardi Sociali e dal Movimento Cristiano Lavoratori, in occasione del Cinquantesimo della fondazione dell’organizzazione.

La consegna degli attestati e dei riconoscimenti in denaro avverrà nella mattinata di sabato 24 giugno, alle ore 10, in apertura dei lavori del Consiglio Generale del Mcl, in programma a Roma nella sala conferenze del BV Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36), alla presenza dei dirigenti del Movimento e del presidente del Comitato Scientifico, Lorenzo Ornaghi, già ministro della Cultura e rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Veicolato nell’ambito dei Giovani Mcl e dei Volontari del Servizio Civile Universale presso l’Ente, oltre che agli studenti delle Università di ispirazione cattolica e degli Istituti di Scienze religiose, il Bando si è articolato in due fasi. La prima ha visto la raccolta e la valutazione dei progetti di ricerca (44 elaborati di singoli e di gruppi). La seconda la designazione della classifica tra i quattro saggi nati dai progetti scelti (più un quinto, menzione speciale, che ha visto lavorare alcuni dei promotori dei progetti giunti dalla quinta alla decima posizione). “Questa iniziativa”, spiegano gli organizzatori, “fa parte del complessivo progetto di sviluppo della comunicazione del Mcl verso i giovani e verrà riproposto ogni anno con un tema diverso. Siamo soddisfatti della risposta d’attenzione ottenuta e della presenza del ministro che conferma quanto Mcl sia una riconosciuta presenza nella società italiana. Un movimento ecclesiale, sociale e popolare che interpretano una creativa fedeltà alla Chiesa, alla democrazia e al lavoro”. Una ecologia integrale, il tema della libertà di religione”.