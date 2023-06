Mase, salgono prezzi carburanti

Secondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), appena pubblicati, il prezzo della benzina in modalità self service sale a 1,841 euro al litro, il gasolio a 1,677 euro al litro.

“Un’impennata preoccupante!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In una sola settimana un pieno da 50 litri costa 48 cent in più per la benzina e 45 cent per il gasolio. In due settimane il rincaro è di 94 cent per la benzina e 80 per il gasolio, con un rialzo dell’1% per entrambi i carburanti” conclude Dona.