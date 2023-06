A proposito della riforma per i taxi

La riforma per i taxi resta ancora un miraggio. Dopo lo sciopero di un anno fa e i buoni presupposti per una riforma che sembrava potersi realizzare, l’attuale Governo non sembra avere in agenda i lavori sul tema.

Nel frattempo continuano i disagi in molte delle città italiane, soprattutto nel periodo delle vacanze, con code snervanti alle stazioni e le piazze più frequentate e pochi taxi in disponibili.