Il 24 giugno un webinar in occasione della Giornata mondiale della sclerodermia

In occasione della Giornata mondiale della Sclerodermia, promossa da FESCA (Federation of European Sclerodermia Associations), che si celebra il 29 giugno di ogni anno, l’Associazione As.Ma.Ra Onlus, vuole onorare questa ricorrenza organizzando un webinar, in collaborazione con la Federazione nazionale Ordini tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, riabilitative e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP), per il prossimo 24 giugno.

L’obiettivo dell’evento formativo è di dare risalto all’importanza del confronto tra professionisti sanitari che si occupano di questa grave e invalidante malattia, ma anche per conoscere i nuovi studi, le nuove terapie e sostenere l’approccio multi-professionale nella presa in carico delle persone con Sclerodermia sistemica, con il contributo fondamentale della prevenzione, diagnosi e riabilitazione.

L’Associazione As.Ma.Ra e la FNO TSRM e PSTRP da anni collaborano nel campo della formazione e informazione delle malattie rare nei confronti dei professionisti sanitari e delle persone affette da tali patologie. In questo evento, tra gli spunti che confermeranno il ruolo delle professioni sanitarie afferenti agli Ordini TSRM e PSTRP, si sottolinea l’opportunità̀ che questi operatori vengano inseriti nei piani di cura e nei PDTA.

La FNO TSRM e PSTRP ribadisce l’impegno a collaborare con le Associazioni di rappresentanza delle persone assistite in quanto portatori diretti dei bisogni di salute; confronti come questo hanno l’obiettivo di intercettare le necessità di salute della popolazione e calibrare le giuste risposte.

Il convegno, che ha ottenuto tra gli altri l’alto patrocinio del Parlamento europeo, il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità, è valido per l’acquisizione di 9 crediti ECM per i seguenti professionisti della salute: Reumatologi, Immunologi, Dermatologi, Gastroenterologi, Cardiologi, Pneumologi, Tecnici sanitari di radiologia medica, Assistenti sanitari, Tecnici sanitari di laboratorio biomedico, Tecnici audiometristi, Tecnici audioprotesisti, Tecnici ortopedici, Dietisti, Tecnici di neurofisiopatologia, Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienisti dentali, Logopedisti, Podologi, Ortottisti, Terapisti della neuro e psicomotricità della età evolutiva, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Terapisti occupazionali, Educatori professionali, Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.