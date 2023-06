Verso la festa dei trent’anni de L’agone

L’agone compie trenta anni, un traguardo importante, un lasso di tempo nel quale molte cose sono cambiate, ma non lo spirito che ha animato e anima ancora la comunità che via via si è alternata negli anni a contribuire alla vita di questa associazione. Una comunità di idee che si riconosce nella capacità che il progresso culturale ha di incidere su quello sociale come regolatore positivo dei rapporti tra noi esseri umani. La violenza di genere non avrebbe spazio nelle nostre cronache se non si fosse smarrito il rispetto e la curiosità per l’altro, chiunque esso sia, a qualunque genere appartenga e in qualunque luogo del pianeta Terra fosse nato. Così come non avrebbero senso le guerre a cui purtroppo dobbiamo assistere e che rappresentano il “male assoluto” della nostra Era. Le persone che formano l’ossatura della nostra Associazione si riconoscono in tutto ciò, formano la stessa comunità che si impegna per una scuola che formi non solo le menti dei nostri figli, ma anche le loro coscienze, che partecipa e promuove le battaglie per un’assistenza sanitaria a cui tutti i cittadini possano accedere liberamente, che si riconosce nel valore del rispetto per la natura e per l’ambiente che permette alla biologia su cui è basata la nostra vita di respirare, bere e mangiare.

Ogni cammino ha bisogno di riposo, cogliamo quindi la ricorrenza di questi trenta anni di vita per riflettere con la leggerezza del divertimento, parliamo di temi importanti bevendo del buon vino, mangiando del buon cibo e ascoltando della buona musica.

Tanti auguri a tutti noi.

Ci vediamo il 24 giugno presso i locali della ex-Motosi, Via Lazio 1, Manziana.

https://goo.gl/maps/dkeTtdLpxkP5WZXw7

Programma

14,00 Apertura al pubblico.

15,00 Presentazione dei libri di alcuni degli autori che ci sono stati vicini in questi anni e che saranno felici di commentare e scrivere una dedica sulle copie della loro opera.

Moderatrici, Marzia Onorati e Monica Sala, L’agone

AUTORI: Dianella Viola : Il sogno e la creatività

Vespina Fortuna Ledda: Pietre

Anna Maria Onelli : Saper leggere e scrivere non basta

Amedeo Lanucara : Quando la CIA rapì Moro

16,30 L’agone compie trent’anni…. e non li dimostra, passato, presente e futuro. Discutiamone insieme.

Giovanni Furgiuele, Presidente e motore perpetuo dell’Associazione “L’agone nuovo”

Cambiamenti Climatici. Aumento della temperatura media, siccità e alluvioni, quale futuro per il nostro territorio? Ragioniamo su: la difesa del Lago di Bracciano e la compatibilità delle azioni necessarie allo sviluppo di una sua possibile vocazione turistico/naturalistica. “Nessuno si salva da solo”, siamo tutti coinvolti, cittadini e istituzioni devono fare la loro parte.

Oggi come ieri, l’associazione L’agone nuovo, luogo di discussione e progettazione di una rete tra associazioni, cittadini e istituzioni. Ne parliamo con:

Sindaci di: C. Maciucchi (Trevignano R.), M. Crocicchi (Bracciano), A- Telloni (Manziana), A. Pizzigallo (Anguillara S.), A. Bettarelli (Canale M.), E. Rallo (Oriolo R.), D. Torquati (XV Municipio), T.Pesci (Vejano), E. Minnucci, Regione Lazio, rappresentante Città Metropolitana, rappresentante del Consorzio di Navigazione.

Moderatori – Salvatore Scaglione, Claudia Soccorsi “L’agone nuovo” L’impegno negli anni dell’associazione L’agone nuovo nelle scuole. Obiettivi raggiunti e futuri.

Insieme alla diminuzione del numero dei cittadini italiani e alla difficoltà crescente ad accoglierne di nuovi, diminuisce per forza di cose anche la popolazione scolastica. Il riferimento culturale di una generazione si forma tra i banchi, nelle famiglie e in un altro soggetto che abbiamo difficoltà a comprendere: la rete. Ne parliamo con:

Dirigenti scolastici: R. Agresti (I.C. Melone– Ladispoli); L. Lolli (D.S.Liceo I. Vian- Bracciano); S. Chimenti (D.S. I.I.S. L.Paciolo – Bracciano), L.Dutto (I.T.P. Salvo D’Acquisto – Bracciano), rappresentante del Parco Naturale Bracciano e Martignano, C.Matranga (Direttrice Generale ASL RM4).

Moderatori – Gianluca Dipietrantonio, Claudio Colantuono

L’Informazione, una delle vocazioni primarie dell’associazione L’agone nuovo. Come si declina nell’era dei social media. Il nostro sviluppo culturale ha seguito di pari passo quello della rete e delle sue applicazioni? Lo spirito critico e il “buon senso” possono essere coltivati e insegnati? Come ci si “attrezza” contro le fake news? Ne parliamo con:

Damiano ORRU’, bibliotecario e bibliovolontario per BiblioVerifica

Renato Sartini: giornalista scientifico

Fabio Marricchi, giornalista e scrittore

Claudio Zamarion, responsabile de “Angelika Vision”

Moderatori – Monica Sala, Massimiliano Morelli

Dalle 17,30: Mercatino dell’artigianato e prodotti tipici

Istallazione fotografica con corner per foto artistiche live

Esposizione di opere pittoriche e fotografiche.

Food street e degustazione vini dell’Associazione FISAR.

21,00 Musica e danze coreografiche dal vivo

Angelo, giovane e bravissimo artista romano.

Generazione Musica

The Over

Laboratorio musicale Liceo Vian, a cura dell’associazione “Fabrica Harmonica”

Le esibizioni delle “band” saranno intervallate dalle performance della scuola

“Infinity Dance”

Sono invitati alla festa: L’arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, rappresentanti dell’Esercito Italiano, l’Aeronautica Militare, Protezione Civile del territorio, Guardie Zoofile, Polizie locali dei Comuni del comprensorio, Croce Rossa Italiana, Lions Club Bracciano-Anguillara Sabazia Monti Sabatini.

Alla festa sono inoltre invitate tutte le associazioni del territorio in quanto il loro impegno è fondamentale per il nostro comprensorio e senza le quali l’associazione “L’agone nuovo” non potrebbe svolgere le proprie attività.

Il Consiglio di Amministrazione de “L’agone nuovo” ringrazia tutti coloro che vorranno partecipare alla festa della nostra Associazione.