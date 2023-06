Quando la vita è “tutta in un battito”

Una presentazione diversa dai consueti stereotipi, un’autrice al debutto – Giusy Buda – che non sa cosa siano i filtri, per cui basta un amen per intuire che è schietta e leale; un’amica che per una volta le fa da spalla, Cinzia Torrisi, che a Catania è un’eccellenza sotto il punto di vista della cultura. E un gruppo di amici, veri, pronti a incorniciare il tutto. La presentazione di “Tutto in un battito” avvenuta nella sala del Carroccio, in Campidoglio, ha regalato istanti d’ilarità, ma anche spunti di riflessione. Il libro, edito da “Il soffio”, è praticamente un pretesto per guardarsi allo specchio cercando di guardare oltre l’immagine riflessa. Ma è innegabile che sia anche un’ottima scelta letteraria, perché miscela alla perfezione amore e storia, passione ed episodi, terre “lontane” fra loro ma “vicine” come neanche si potrebbe immaginare, la Sicilia da una parte, Roma dall’altra. Agata e i “Mori”, il tramonto e il cuore, il filo rosso mai si spezza, e la lettura scivola leggera fino all’ultima parola. La leggerezza di un’autrice che non “fa” la vamp, a volte regala giornate di sincerità e, soprattutto, quella voglia di stare insieme che a volte smarriamo, senza poi neanche un perché.

Massimiliano Morelli