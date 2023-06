Giornata conclusiva dei lavori per il Forum della prossimità

Il Centro di Ricerca e Studi in Management Sanitario (CERISMAS) e le Aziende Sanitarie metropolitane ASL Roma 1, Asl Napoli 1 Centro, AUSL Bologna e ATS Milano si sono riunite oggi 16 giugno 2023 presso il Palazzo del Commendatore a Borgo Santo Spirito per la giornata conclusiva del percorso intrapreso nell’ambito del Forum della Prossimità.

“Innovare è dare nuova forma e nuovo senso ai nostri servizi. Nell’ambito delle realtà Urbana Metropolitana sono necessari approcci sempre più tarati sui reali bisogni degli anziani, dei fragili, degli irraggiunti e delle comunità tutte presenti sui nostri territori. Affrontare le disuguaglianze in salute attraverso l’analisi del territorio, l’organizzazione di servizi prossimi ai cittadini, significa dare un contributo fondamentale alla nostra sanità” ha commentato il dott. Giuseppe Quintavalle, Commissario Straordinario della ASL Roma 1, che ha ospitato l’evento.

Nella giornata odierna il gruppo di lavoro ha condiviso vari punti chiave aventi per oggetto l’interpretazione degli elementi caratterizzanti il principio di prossimità, in termini geografici, relazionali e digitali. Muovendo da una elevata granularità dell’analisi dei bisogni. L’esperienza delle aziende metropolitane partecipanti ai lavori ha messo in luce pratiche di progettazione e sviluppo di reti di presa in carico che, grazie a processi integrati di promozione della salute e di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, promuovono la partecipazione attiva delle comunità e valorizzano prospettive di azione multi professionale e multi disciplinare.