Trevignano inaugura la stagione balneare con il premio Bandiera Blu 2023

Luca Galloni «Questo simbolo è un modo di vivere e di concepire il territorio»

Anche quest’anno, il sesto consecutivo, il comune di Trevignano è tra i vincitori del riconoscimento assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, come accessibilità, monitoraggio delle spiagge e delle acque e percorsi di educazione ambientale. Le spiagge premiate sono in totale 458, sul territorio di 226 comuni; la maggior parte sono lidi marini, i comuni lacustri selezionati sono circa venti.

«Il ringraziamento va a tutta la nostra comunità, agli operatori dell’indotto turistico in particolare quello balneare e agli uffici comunali che si dedicano tutto l’anno al mantenimento degli standard di valutazione internazionale. Questa è l’immagine di Trevignano che amiamo, questo è il turismo che vogliamo!» ha dichiarato il vicesindaco delegato al turismo.

Le acque del lago di Bracciano conquistano anche nel 2023 la certificazione della FEE, rilasciato però solamente al comune di Trevignano Romano per la spiaggia di via della rena; tra i requisiti per l’adesione al programma “Bandiera Blu” c’è un’attività di monitoraggio dei valori da mantenere attiva e costante nel tempo. Oltre alle analisi chimiche delle acque, e quindi al corretto smaltimento delle acque reflue, anche le spiagge sono oggetto di verifica; devono essere accessibili, dotate di servizi igienici, postazioni di primo soccorso, e appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Punto Informazioni turistiche

Da poche settimane si è concluso il bando di gara, con l’assegnazione della gestione del PIT e di altri servizi turistici all’associazione APT, già impegnata sul territorio da anni, che si riconferma per almeno altri tre anni, come nodo centrale nella rete di attività, enti e associazioni che gravitano intorno al nostro territorio. L’orario di apertura al pubblico dell’ufficio, situato nel giardino di piazza Vittorio Emanuele III, subirà delle variazioni durante la stagione estiva; tuttavia, è già online il portale con tutte le informazioni utili.

TrevignanoRomanoTurismo.it

Oltre alla presenza sui social, l’APT ha messo a disposizione uno spazio digitale dove sono raccolte molte informazioni utili; come arrivare, parcheggi disponibili, strutture ricettive ed eventi per citarne alcune, troverete anche proposte originali di esperienze a contatto con la natura, attività e percorsi nel bosco oppure sport acquatici oltre alle informazioni storico culturali legati ai punti di maggiore interesse.

Claudia Soccorsi