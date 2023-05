Celebrati i 79 anni dell’eccidio dei 15 Martiri del 1944 a Madonna della Pace ad Agosta

“Sono state ritrovate in questo luogo persone inermi che lavoravano i campi barbaramente uccise dalle truppe nazifasciste. Uno dei tanti eccidi che macchiarono di sangue la Valle dell’Aniene durante la ritirata tedesca.

“Assieme al Consigliere nazionale ANFIM e Presidente dell’Associazione Martiri di Madonna della Pace, al Commissario della X Comunità Montana dell’Aniene, ai Sindaci dei 5 Comuni dei Martiri e a tutti quelli della Valle dell’Aniene e all’ANPI di Subiaco , abbiamo ricordato le vittime innocenti di queste eccidio e abbracciato le famiglie dei caduti. La Città metropolitana qualche mese fa ha provveduto ad una ristrutturazione del sacrario, che abbiamo ritenuto doveroso per la memoria di quei terribili fatti e per il rispetto che si deve a chi ha combattuto contro la dittatura per guadagnare la libertà di cui godiamo”.

Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma