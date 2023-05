Il Club Rotary di Cerveteri, Ladispoli e di Fiumicino e la solidarietà

Il presidente Federico Paris e i soci del club Cerveteri Ladispoli, favoriscono una raccolta fondi per un’azione di “service” in caso di emergenze umanitarie.

Il presidente Federico Paris e i soci del club (tra cui il Segretario Tonino Anselmi e l’addetta alla comunicazione, Anna Maria Onelli), hanno svolto attività di interclub, incontrando all’Hotel Isola Sacra di Fiumicino il presidente Marcello Tamiani, i soci e gli amici del Rotary Club Portus Augusti di Fiumicino. Scopo della serata la raccolta fondi a sostegno di un progetto a Bamaco, in Mali, dove la giovane Camille Chatenier, sta operando con la Croce Rossa internazionale nell’attivare un primo nucleo di Protezione civile in Africa. Camille, che conosce almeno cinque lingue, con il suo bel sorriso, durante la serata si è collegata in diretta, informandoci con competenza sul progetto volto a istruire la popolazione su come affrontare catastrofi ambientali. I fondi sono stati raccolti, battendo all’asta il dipinto “Tramonto nel Mali”, gentilmente donato dalla nota artista Giovanna Cataldo, madrina della serata. La bellissima conviviale si è svolta su promozione e organizzazione del Rotary Club Portus Augusti, presidente Marcello Tamiani, della vice presidente, Catia Fierli e di altri soci che si sono adoperati per realizzare un’azione di “service” all’insegna dell’amicizia e dell’empatia. Tra gli ospiti d’onore, era presente il professore universitario, Ruggero Lenci, che ha magistralmente illustrato le opere dell’artista.