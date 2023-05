Il governo Meloni è pronto a rimettere in campo un bonus per la rottamazione dei vecchi televisori. La misura è presente nelle bozze del provvedimento che il ministero delle Imprese prepara per sostenere il settore delle telecomunicazioni. Il testo – ancora provvisorio e suscettibile di correzioni – ipotizza uno stanziamento di 90 milioni di euro. Permetterebbe di riattivare il bonus nel 2024.