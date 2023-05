Città metropolitana e la questione maltempo

“Esiste un problema di prevenzione per interventi della sicurezza e difesa del suolo gravato da un balzello troppo alto del pagamento dell’IVA al 22% che mette in difficoltà i Comuni. Per questo sosteniamo la mozione presentata dalla Consigliera Regionale Eleonora Mattia che va in questa direzione. Invitiamo il Presidente della Giunta Regionale Rocca a farsi interprete presso il Governo, di questa sollecitazione che metterebbe gli Enti di prossimità nella condizione di intervenire nella difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico. Utilizzare I fondi del Pnrr dedicati, diventa, anche alla luce di quanto sta accadendo in Emilia, non solo urgente ma necessario. La Città metropolitana di Roma è disponibile ad ogni tipo di collaborazione istituzionale e operativa”. Così Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Citta metropolitana di Roma