Solidarietà per la popolazione emiliana

Vista la situazione emergenziale in corso in Emilia Romagna e nelle previsioni di maltempo locali..si prevede nei prossimi giorni non appena i livelli di acqua si saranno attenuanti una situazione di criticità da fango e detriti.

La Regione Lazio con alcuni volontari è già sul posto e dalla Sala Operativa si prevedono eventuali attivazioni di squadre specializzate anche del nostro Coordinamento AEOPC.

Per queste motivazioni è anche a livello morale (mentre in Emilia Romagna ci sono persone in difficoltà e noi saremmo impegnati in un esercitazione) si è deciso di concertazione tra Coordinamento AEOPC, Regione Lazio e Gruppo Comunale di Oriolo Romano di rinviare l’evento dopo la campagna antincendio estiva.

Ci sentiamo nelle prossime ore per definire un piano di Colonna mobile per una possibile partenza in Emilia Romagna.