Bilancio, la Giunta Grando boccia gli emendamenti Pd

Nella seduta per il Bilancio 2023 il PD ha presentato emendamenti per consentire al Comune di finanziare il rifacimento di marciapiedi, il rifacimento delle stradi rurali e di periferia dissestate, l’istituzione di un capitolo di bilancio sul disagio minorile e l’aumento delle ore di alcuni Servizi Sociali per l’assistenza domiciliare agli anziani.

Gli emendamenti erano compatibili con la situazione finanziaria del Comune ed avevano riportato il parere tecnico favorevole dei funzionari e dei Revisori dei Conti, ma a quanto pare la maggioranza del Sindaco ha ben altre priorità. Eppure:

– in sei anni neanche un metro di marciapiede e la circolazione pedonale è diventata rischiosa in quasi tutta la città;

– il disagio minorile, aumentato durante la pandemia, richiede interventi rapidi e mirati, un progetto serio e tempestivo. La prova arriva, ad esempio, dai numerosi episodi di risse e aggressioni tra giovanissimi che caratterizzano da troppo tempo il nostro territorio;

– l’assistenza domiciliare, non solo sanitaria ma anche sociale, è di fondamentale importanza. Patologie croniche, disabilità, fragilità, sono presenti ormai in un over 65 su due. Garantire a loro ed alle loro famiglie la possibilità di essere assistiti in casa riducendo il ricorso a strutture residenziali deve essere un obiettivo di primaria attenzione, tuttavia l’emendamento con il quale abbiamo richiesto di incrementare il relativo capitolo di spesa dal capitolo relativo alla realizzazione “Summer Fest” e “Spese per Manifestazioni turistiche”, che possono invece reperire fondi a livello regionale, è stato anche questo bocciato.

Da Grando nessuna apertura alla collaborazione istituzionale, arroganza, chiusa gestione del potere e nessuna priorità per gli interessi dei cittadini.

Partito Democratico Ladispoli

Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”