Festival Nazionale delle Università, intelligenza artificiale tra istruzione e sanità

Prima giornata ricca di incontri e tavole rotonde per la seconda edizione del Festival Nazionale delle Università, in corso all’Università degli Studi LINK di Roma. Marcella Gargano (Direttrice generale dell’istituzione della formazione superiore del Ministero dell’Università e della Ricerca) è intervenuta in apertura dei lavori, portando i saluti dell’On. Anna Maria Bernini (Ministro Università e Ricerca).

Affrontando il tema dell’intelligenza artificiale, focus della seconda edizione del festival, la Gargano ha dichiarato: «L’intelligenza artificiale torna già utile nel presente, perché il presente è già futuro. Questo è quindi un tema che necessita di essere affrontato e sul quale bisogna confrontarci, perché offrirà sicuramente delle opportunità nel futuro. Ha, ovviamente, anche delle possibili controindicazioni. Per questo è importante che, in questa analisi, sia l’intelligenza umana a guidare l’intelligenza artificiale».

Intelligenza artificiale che è alla base del lavoro di RoboMate Behaviours Labs. Il co-fondatore Daniele Lombardo ha presentato il robot umanoide NAO, spiegandone le funzioni: «Il suo ruolo è quello di essere veicolo per il dispositivo medico software utilizzato nell’ambito della riabilitazione cognitivo-comportamentale di bambini con autismo e altri deficit del neuro sviluppo. NAO, inoltre, lavora anche con anziani affetti da Alzheimer e demenza senile. È, quindi, un dispositivo volto a migliorare la qualità della vita dei soggetti fragili».

Nato come appuntamento annuale dedicato agli Atenei italiani, il Festival vuole essere un’occasione di confronto tra Università, giovani e imprese finalizzato alla crescita economica e lo sviluppo culturale del nostro Paese, in linea con gli obiettivi del PNRR e l’Agenda ONU 2030.