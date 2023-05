Maltempo, Rocca: “Buon lavoro alle squadre di volontari della protezione civile partite per l’Emilia Romagna”

“Buon lavoro alle squadre di volontari attivate dall’agenzia regionale di protezione civile del Lazio, per far fronte all’emergenza in Emilia-Romagna. Come sempre presenti in qualsiasi emergenza nazionale, le donne e gli uomini del sistema di protezione civile sono al fianco delle popolazioni colpite dalle calamità con spirito di sacrificio e abnegazione. Spero che la situazione migliori rapidamente. La Regione Lazio porge la sua vicinanza ai familiari delle vittime, con l’augurio che i numerosi dispersi vengano ritrovati al più presto”. Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.