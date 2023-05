Bracciano, il 20 dialogo con Daniele Petruccioli

Daniele Petruccioli, è traduttore, scrittore e professore universitario alla Sapienza di Roma.

Verrà a presentare il libro falsi d’autore, una piccola guida semiseria che aiuterà a capire se un libro è tradotto, se è ben tradotto, e soprattutto se la traduzione è di nostro gradimento.

Una traduzione è un falso d’autore? Perché chi pubblica un testo in traduzione spesso fa di tutto per tenercelo nascosto? Per quale motivo,molto spesso, non sono mai indicati l’idea che a quella traduzione soggiace e le tecniche impiegate per portarla a termine? E allora, cosa vuol dire tradurre? Che differenze c’è tra una traduzione eccellente e una traduzione scarsa? Che bisogno c’è di ritradurre testi già esemplarmente tradotti?

Affronteremo in questo dialogo con Petruccioli, queste e tante altre domande le cui risposte ci sembrano importantissime per chi legge libri tradotti.

L’incontro, pensato per gli studenti del liceo linguistico (dialogherà con l’autore la 3L), è ovviamente aperto a tutti coloro che leggono libri