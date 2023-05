Continua la morsa del maltempo sul centronord Italia. Tra le regioni più colpite l’Emilia Romagna con diversi fiumi esondati, molti dispersi e la protezione civile che raccomanda di non uscire e di non spostarsi. Si contano almeno nove vittime. Ed è allerta arancio anche in Toscana, Marche e Veneto. A Venezia è tornata l’acqua alta. Il maltempo non lascerà il nostro Paese prima di giovedì quando la perturbazione si sposterà verso i Balcani.