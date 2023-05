Ladispoli, quartieri al buio da settimane

Riceviamo e pubblichiamo – Sono settimane ormai che ampie zone sono al buio per guasti alla rete dell’illuminazione pubblica.

Il caso più evidente è quello di via Claudia e zone limitrofe dove l’interruzione dura ormai da più di un mese, con problemi di sicurezza soprattutto per i pedoni oltre che per le abitazioni.

E’ urgente intervenire, l’Amministrazione esca dal suo immobilismo mostrando la stessa celerità che usa per ciò che le interessa.

Partito Democratico Ladispoli

Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”