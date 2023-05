Città metropolitana ospita Horse Green Experience 2023

Il territorio metropolitano di Roma, ospiterà l’equiraduno Horse Green Experience 2023 “Tiberland a cavallo”, in partenza il prossimo 18 maggio da Rignano Flaminio e diretto alla Capitale.

Organizzato in collaborazione con la DMO Tiberland e l’associazione Natura a Cavallo, con il supporto di Città Metropolitana di Roma Capitale, il viaggio ha ottenuto l’attestazione Ecoactions di Legambiente come manifestazione eco sostenibile. Un riconoscimento di grande valore, concesso per la prima volta a un evento del mondo dell’equitazione.

“Questa esperienza di slow tourism attraverso un percorso nel verde verso Roma, vuole essere la testimonianza di come possa essere declinato, attraverso la mobilità sostenibile, il patrimonio naturale, sportivo e culturale delle città e dei territori grazie al potere evocativo, ma anche di catalizzatore economico, del cavallo. Il percorso, disegnato da esperti dei lunghi viaggi a cavallo, condurrà un gruppo di equituristi, alla scoperta dei tesori del territorio della Valle del Tevere, con tappe a Fiano Romano, Morlupo, Magliano, Sacrofano, Formello e Isola Farnese. Obiettivo del progetto, è restituire centralità e importanza al fiume Tevere, coinvolgendo soggetti pubblici e privati in una pianificazione comune. Inoltre, svolge, una indispensabile funzione ambientale e climatica di preservazione della straordinaria biodiversità ancora presente nei territori, che caratterizza da sempre i paesaggi del Centro Italia”. Così Rocco Ferraro, Consigliere Delegato all’ambiente di Città metropolitana di Roma.

Mercoledì 17 maggio alle ore 10,00 all’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis – Forum Internazionale “La relazione uomo-cavallo: contributo al patrimonio culturale immateriale dell’umanità”

Giovedì 18 maggio alle ore 11,00 a Castellina de Miremont, Rignano Flaminio – Presentazione dell’equiraduno “Tiberland a cavallo”

Domenica 21 maggio alle ore 15,00 all’Ippodromo Capannelle di Roma – Premiazione dei Sindaci della Valle del Tevere e della Valle dell’Aniene

Mercoledì 24 maggio alle ore 10,00 a Villa Altieri – Conferenza Nazionale Programmatica della mobilità e del turismo con il cavallo