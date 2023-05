Città metropolitana al via i lavori su due strade provinciali

Sono iniziati questa mattina i lavori, che verranno eseguiti da Anas, di ripristino del piano viabile delle strade Provinciali Pratica di Mare e Pratica di Mare Ostia Anzio (via Arno), nel territorio del Comune di Pomezia. L’intervento, dall’importo complessivo di oltre 4 milioni di euro, rientra in quelli previsti dal DPCM per la Manutenzione straordinaria della viabilità principale in vista del Giubileo.

Gli interventi interesseranno complessivamente un tratto di oltre 12 km, andando a rifare completamente gli strati di “binder e usura” del piano viabile e fresando circa 12 cm al di sotto dell’attuale piano stradale. Nei giorni precedenti Anas è già intervenuta sfalciando l’erba e sistemando le opere idrauliche per la raccolta delle acque.

“Si tratta di un intervento importante – dichiara la Consigliera delegata alla Viabilità di CMRC Manuela Chioccia -, il primo di una serie che interesserà le grandi arterie provinciali di penetrazione su Roma in vista del Giubileo, e su due direttrici fondamentali per questo quadrante, che consentirà di migliorare la sicurezza e la viabilità per tutti gli automobilisti e i pendolari che ogni giorno le percorrono. Inoltre, in previsione dell’evento per il centenario dell’Aeronautica, previsto all’aeroporto militare di Pratica di Mare il prossimo 17 e 18 giugno, Anas ha messo in campo 6 squadre che lavoreranno su due turni, sia diurno che notturno, per completare le lavorazioni prima dell’evento”.