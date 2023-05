Prodotti chimici diisocianati, nuovo obbligo formativo del Cna

Prodotti diisocianati: per chi li utilizza, dal prossimo 23 agosto c’è un obbligo formativo. E quando si parla di formazione, CNA c’è sempre. In maniera anche agile. L’Associazione ha infatti organizzato dei corsi di formazione gratuiti. E sono tutti online, possono essere seguiti comodamente da qualsiasi posto, adempiendo così al nuovo obbligo.

Ma cosa sono i prodotti diisocianati? E quali sono le imprese interessate? Punto primo: si tratta di un gruppo di prodotti chimici molto ampio, sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle. Si trovano in particolari schiume e colle poliuretaniche, catalizzatori di vernici e resine, sigillanti, isolanti o vernici a base poliuretanica.

Punto secondo: questo genere di prodotti vengono utilizzati da carrozzerie, edilizia e affini come impiantisti e serramentisti. I corsi di formazione diventano obbligatori nel momento in cui la percentuale di presenza dei diisocianati supera lo 0,1: per sapere a quanto ammonta è necessario verificare sulla scheda di sicurezza del prodotto utilizzato.

La CNA ha quindi strutturato un percorso informativo e formativo gratuito attraverso la piattaforma Formerete a cura di Fondazione Ecipa.