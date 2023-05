Anguillara, presentazione del libro di Mauro Di Domenico su Morricone

Mauro Di Domenico presenta il suo libro su Ennio Morricone il 14 maggio a Porta del parco, Anguillara Sabazia, alle 19.00.

Mauro Di Domenico è musicista e chitarrista nonché formatore e la sua opera dal titolo “Quando incontri una leggenda”.Storia di un’amicizia con Ennio Morricone”. Il libro ha la prefazione di Mauro Pagani e di Beppe Vessicchio e restituisce ventisette anni di amicizia sincera e di collaborazione tra Mauro Di Domenico ed Ennio Morricone attraverso aneddoti e colori musicali, in un’opera da leggere ed ascoltare tutta d’un fiato. La città attuale di residenza del Maestro, Anguillara Sabazia accoglie, nel calendario degli eventi ufficiali cittadini, il suo lavoro, proiettato in ambito nazionale e internazionale, inaugurato nella sua Napoli, che neanche a farlo apposta proprio ad Anguillara e’ raffigurata, nella sua veduta antica più rappresentativa, dipinta nel 1535-43, ancora con le mura e le torri prima dell’ampliamento voluto dal Vice Re Toledo nel 1537, nella Sala delle Cariatidi, oggi Aula Consiliare, nel Palazzo Baronale Orsini, sede comunale. Un filo diretto che il Maestro riesce sempre, con la sua affabilità, con la sua umiltà, con la sua grandezza artistica, a conciliare in tutte le forme ed occasioni, suscitando in tutti stima e ammirazione. L’evento tanto atteso, in questo caso sulle rive del lago di Bracciano, e’ promosso dall’Associazione Scuola Orchestra, da Demea Eventi e patrocinato da Spazio Porta del Parco di Ente Parco Regionale Bracciano Martignano e dal Comune di Anguillara Sabazia, oggi guidato dal Sindaco Avv. Angelo Pizzigallo. Alla presentazione interverra’ il giornalista Luigi Lozzi.