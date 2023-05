Il 18 ad Anguillara c’è “We fish”

Il 18 maggio alle 18 al l’ “Ex Consorzio” di Anguillara Sabazia, verrà inaugurata la mostra “We Fish” a cura di Viviana Ravaioli, titolare della cattedra di discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche, al liceo artistico Luca Paciolo, con il patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia . “We Fish”, “Noi Pesci”, come spiega la curatrice, è una mostra che si presta a più chiavi interpretative, che offre un percorso multisensoriale. “Se dovessimo spiegare “We Fish” la definiremmo un’esperienza didattica, didascalica, sinestetica e polisensoriale”, dice la Prof. Ravaioli, infatti le opere esposte sono il frutto del lavoro di tutti gli studenti del secondo anno del corso di Discipline Plastiche, Scultoree e Scenoplastiche, in un clima di collaborazione inclusiva; gli elaborati, realizzati con tecniche e materiali diversi, sono fruibili visivamente e tattilmente. Ed è a partire dalla disposizione dei tanti piccoli diversi pesci che il Maestro Laura Luzio, pianista e compositore, nonché docente presso l’IIS Paciolo, interpretandola come una immaginifica e visionaria partitura musicale, ha composto un brano che verrà eseguito dal vivo durante la mostra. Farà da sfondo un video realizzato dagli allievi del Liceo Artistico, concepito per accompagnare visivamente l’esperienza sonora. Il titolo, “We Fish”, è ispirato all’omonima poesia di Melville che sarà recitata da due studenti durante l’inaugurazione e fornisce la chiave di lettura della mostra e contemporaneamente un tributo al contesto del territorio del lago. Il messaggio di questi coloratissimi, diversi, meravigliosi pesci, che sono i nostri ragazzi, è racchiuso nei versi della poesia di Melville: “being many, each fish is a hero”, perchè se si è un gruppo unito, ognuno può sentirsi speciale.

Alessandra Bertoldi