“Sono iniziati i lavori sulla S.P 636 di Palombara all’interno del centro abitato di Moricone, lungo Via Roma.

L’intervento in questione prevede il rifacimento della pavimentazione stradale, nei tratti più ammalorati, e della segnaletica orizzontale. Un intervento necessario per la sicurezza degli automobilisti e dei pendolari, su una strada importante per la viabilità di questo quadrante”

Manuela Chioccia, Consigliera Delegata alla Viabilità di Città metropolitana di Roma