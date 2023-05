Di Vittorio al secondo giorno a Treviri

Secondo giorno di attività a Treviri per la delegazione studentesca dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” nell’ambito del Progetto di Internazionalizzazione e scambio culturale in corso di svolgimento dallo scorso novembre. Mattinata intensa, quella di oggi, che ha visto gli allievi del “Di Vittorio” visitare tutti i laboratori e le strutture della Berufsbildende Schule Gestaltung und Technik” (Scuola professionale di Progettazione e Tecnologia), di Treviri. Gli studenti, accompagnati dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa e dai docenti Giovanna Albanese, Responsabile PCTO e Mariagrazia Passerini, Referente per i Progetti di Internazionalizzazione, hanno potuto conoscere da vicino i metodi di insegnamento-apprendimento dei loro “colleghi” tedeschi e partecipare alle loro lezioni. “Desidero ancora ringraziare il Team dell’Internazionalizzazione del nostro Istituto – ha sottolineato la Dirigente Scolastica Vincenza La Rosa – ricordando che la nostra presenza a Treviri è particolarmente importante anche per rafforzare ulteriormente la cooperazione triennale tra i due Istituti attraverso specifici programmi didattici e formativi nella prospettiva dell’implementazione del Progetto Erasmus. Il principio cui ci ispiriamo e che abbiamo posto alla base del nostro Protocollo di Intesa, – ha proseguito la Preside – è quello dei partenariati educativi per insegnanti e studenti, in particolare nel campo della formazione, con un approfondimento delle metodologie didattiche più innovative, della mobilità, del potenziamento dell’offerta linguistica, dello sviluppo di progetti comuni che dovranno offrire la possibilità di programmare ulteriori studi o periodi di lavoro in Italia e in Germania anche a lungo termine. Ma il valore aggiunto è già nella condivisione di attività didattiche che consentono agli allievi di lavorare uno accanto all’altro, come è accaduto questa mattina durante il workshop di graffiti e grafica e, nel pomeriggio, con le attività sportive svolte presso il Centro vicino alla Berufsbildende Schule, dove gli studenti hanno partecipato ad una lezione di arrampicata, disciplina che ha in Germania una vasta diffusione e tradizione”.

“Si tratta di un’occasione unica di crescita e maturazione personale per tutti gli studenti, a cominciare dall’aspetto dell’apprendimento linguistico, – hanno aggiunto la Prof.ssa Albanese e la Prof.ssa Passerini – che favorisce il confronto, lo scambio di idee, esperienze e culture per l’acquisizione concreta e consapevole di un’autentica cittadinanza europea. Ma straordinarie sono anche le prospettive di medio e lungo termine che si aprono per gli allievi partecipanti. E’ stato molto emozionante per noi osservare oggi la bacheca creata nella scuola tedesca per mettere in evidenza le attività svolte insieme a novembre dagli alunni dei due Istituti: c’erano in esposizione bandiere italiane, una miniatura del Colosseo, i segnaposto della mise en place realizzati nei nostri Laboratori di Sala e, in un piccolo scrigno, un pizzico di sabbia della spiaggia di Ladispoli, in ricordo delle attività di nuoto e vela svolte a Torre Flavia. Siamo davvero soddisfatte del lavoro fin qui condotto che sta entusiasmando tutti gli studenti, felici di mettersi alla prova sul campo, dimostrando tutte le loro conoscenze e capacità. Un’esperienza unica, di eccezionale valore didattico, educativo e formativo”.