“1933 – 2023, 90 anni dal rogo dei libri a Berlino”, il convegno a Palazzo Valentini

Si è tenuto a Palazzo Valentini, sede della Città metropolitana di Roma Capitale, il convegno “1933 – 2023, 90 anni dal rogo dei libri a Berlino”, organizzato da Roma Capitale e dal Municipio Roma I Centro. Presenti l’Assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, la Presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi, il Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della CEI, il direttore del dipartimento Cultura dell’Ucei, Rav Roberto Della Rocca, l’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Viktor Elbling.

Il Consigliere delegato di Città metropolitana di Roma Capitale Rocco Ferraro ha portato i saluti del Sindaco Gualtieri che ha ringraziato gli ospiti per l’alto valore dell’incontro.

“Il periodo più buio della storia è ancora oggi troppo spesso frainteso, verso il quale non sempre si incontra una netta posizione di condanna. Ricordare uno dei momenti più cupi che diede il via ai venti anni di regime nazifascista, all’inizio del Terzo Reich, ovvero quando gli studenti dettero alle fiamme oltre 25 mila libri di scrittori non allineati al nazismo, da Einstein a Hemingway, da Kafka a Marx, è essenziale, ed è un dovere istituzionale favorire ogni occasione di incontro e conoscenza che coinvolga i giovani e li porti a fare propri i preziosi valori di democrazia e libertà, così come a riconoscere le insidie che li minacciano, quando la cultura viene messa in discussione o distrutta. Lavoriamo tutti insieme affinché non si torni più indietro”.

Rocco Ferraro, Consigliere delegato Ambiente e Aree Protette Città metropolitana di Roma Capitale.