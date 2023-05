Bracciano, all’archivio storico c’è “La vita di Caravaggio in pittura”

Bracciano si appresta ad accogliere la mostra pittorica del maestro Guido Venanzoni, “La vita di Caravaggio in pittura”, ospitata nell’archivio storico comunale di Bracciano (Piazza Mazzini, 5 – Bracciano), dal 6 al 28 maggio 2023. La mostra è patrocinata dal Comune di Bracciano e coordinata dall’assessore alle politiche culturali Emanuela Viarengo e dall’ufficio cultura, guidato da Cecilia Sodano. Si tratta di un evento importante in quanto il grande artista Guido Venanzoni, reduce dall’esposizione di sei mesi, a Palazzo Chigi di Ariccia e in procinto di esporre a Catanzaro, ha ricevuto numerose offerte anche dall’estero, prospettando quindi un successo internazionale. La mostra è curata dalla associazione culturale Bombadil, nelle persone di Annalisa Burattini e Marco Milani.

L’esposizione riguarderà dodici tele originali di Venanzoni che raffigurano i momenti salienti della vita di Michelangelo Merisi, narrati in pittura con uno stile sì caravaggesco, ma rivisitato dal grande artista ladispolano di adozione.

Il visitatore passerà da Caravaggio nella bottega di Simone Peterzano all’arrivo a Roma, dalla vita sregolata nelle taverne all’omicidio di Ranuccio Tomassoni, dalla fuga a Palestrina sino alla fuga da Malta, sino alla sua morte. A completare saranno esposte anche diverse copie dei grandi capolavori di Caravaggio, superbamente riprodotte da Venanzoni, grazie alla sua conoscenza delle antiche tecniche pittoriche. Saranno esposti anche gli abiti di scena, creati da “Il Salotto di Cupido”.

Orari: dal martedì al venerdì 15-18

Sabato e domenica 17-21

Sabato 27 maggio 2023, alle 17 nella sala conferenze dell’Archivio, si terrà la presentazione del libro “L’ultimo approdo di Caravaggio” di Marco Milani (La Corte Editore), con la partecipazione della Storica dell’Arte, Arch. Cecilia Sodano e del Maestro Guido Venanzoni. Alle ore 18.30 banchetto seicentesco a cura di “Chef, Saperi –Sapori”, dove si potranno gustare antichi sapori e celebrare la chiusura della mostra.