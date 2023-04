Ladispoli, biblioteca, seminari di formazione per sviluppare la capacità di relazione e comunicazione efficace tra adulti e giovani

Riceviamo e pubblichiamo – L’Amministrazione comunale rende noto che dal 9 al 29 maggio si terranno i seminari di formazione, riservato alle ragazze e ai ragazzi, per sviluppare la capacità di relazione e comunicazione efficace tra adulti e giovani. I seminati sono stati organizzati dal Delegato alle Politiche Giovanili, Riccardo Rosolino, in collaborazione con l’assessore all’Istruzione e alla Cultura, Margherita Frappa, e saranno tenuti dalla dottoressa Anna Maria Rospo. Gli incontri avranno inizio dal 9 maggio presso la biblioteca comunale e si terranno dalle 18:00 alle 20:00. Gli altri appuntamenti, con lo stesso orario, sono fissati per il 22 maggio e 29 maggio.

“Si tratta di seminari interattivi – dice il delegato Riccardo Rosolino – e l’obiettivo è quello di aiutare i giovani a comprendere meglio le relazioni interpersonali e apprendere l’impiego di quelle abilità pratiche che consentono di vivere una vita più soddisfacente e significativa. Il corso favorisce lo sviluppo dell’autostima, dell’assertività, del rispetto e della collaborazione nelle relazioni con i compagni e con l’autorità”.