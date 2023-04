La delegata alla promozione economica di Cerveteri incontra i commercianti

Giovedì 4 maggio alle ore 15:00 la Delegata alle Politiche di Promozione Economica del Comune di Cerveteri Arianna Pietrolati ha convocato una riunione aperta a tutti i commercianti del territorio. Un incontro per parlare delle prossime opportunità di sviluppo e sulle future attività che potranno nascere con il sostegno dell’Amministrazione comunale.

“Sin dall’inizio del mio incarico da Delegata con i commercianti, imprenditori, agricoltori e artigiani di Cerveteri ho instaurato un rapporto continuo e collaborativo – ha dichiarato Arianna Pietrolati – anche con la concomitante organizzazione da parte mia, insieme all’Associazione 3.0, della Fiera dei Saperi e dei Sapori, abbiamo avuto tantissime occasioni di confronto e dialogo, proprio per creare un sistema ed una rete capace di dare sviluppo e nuova linfa all’economia locale. Come sempre, ogni proposta, idea o suggerimento sarà ben gradito e come Delegata sarò felice di fare in modo di offrire risposte a chiunque vorrà intervenire”.

“Chiunque volesse avere maggiori informazioni può contattarmi al numero 3896756950”, ha concluso la Pietrolati.