Una piazza per ricordare gli studenti del liceo Orazio che si opposero al nazifascismo.

Con una comunicazione rivolta a tutta la comunità del Liceo Orazio, in occasione del 25 aprile, la Dirigente Scolastica Maria Grazia Lancellotti, ha annunciato la prossima intitolazione a”I Caimani del Bell’Orizzonte” dell’area adiacente alla scuola. Fortemente voluta da tutto il liceo e promossa dal Consiglio di Istituto, la proposta è stata approvata dalla Commissione per la Toponomastica del Comubne di Roma e deliberata dalla Giunta Capitolina.

Così infatti erano chiamati i giovani ribelli che parteciparono attivamente alla Resistenza in zona Montesacro, per via del fatto che, durante l’estate, frequentavano una spiaggetta sull’Aniene, poco dopo il ponte Vecchio.

“Molti dei “caimani”, come attesta il registro relativo ai loro anni ginnasiali, erano iscritti al Liceo Orazio che, all’epoca, aveva sede a piazza Sempione. L’intestazione corale sottolinea, pur nella diversità delle vicende personali, il valore collettivo delle azioni e contribuisce a sottolineare il senso di comunità e di appartenenza dei giovani alla propria scuola e al proprio quartiere” sottolinea la dirigente”.

Il risultato è frutto del lavoro congiunto di diverse realtà: oltre al liceo Orazio, fondamentale il ruolo del Circolo Culturale Montesacro che, con il suo impegno nella ricerca storica, mantiene vivo il ricordo delle vicende di questo quartiere, e della rete “Memorie. Una città, mille storie”, di cui il liceo Orazio è capofila, che, insieme all’Associazione Roma BPA – Mamma Roma e i suoi Figli Migliori, partecipa realizzazione del progetto “Il Civico Giusto”. Un progetto volto al riconoscimento di quanti si impegnarono a proteggere ebrei e perseguitati durante il nazifascismo e che proprio ai giovani studenti dell’Orazio e al loro coraggioso professore di religione ha dedicato un video documentario.