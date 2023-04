Riqualificazione del Tevere, oggi la presentazione del masterplan di Roma Capitale

Presentato oggi il masterplan di Roma Capitale sugli interventi di rigenerazione urbana sul fiume Tevere, da Ponte Milvio a Magliana. È un piano che si interseca direttamente con il Contratto di Fiume Tevere, di cui la città metropolitana di Roma Capitale è soggetto responsabile.

“Siamo di fronte, come è stato correttamente definito, a un vero new dial per il Tevere, che lega più soggetti e interventi, sul fronte ambientale, ecologico e sociale, per rigenerare l’area circostante del fiume e renderlo un luogo di sviluppo della vita pubblica, ricreativa e culturale della città. Come Città metropolitana condividiamo appieno la prospettiva di Roma Capitale, che parte da una diversa visione e prospettiva del fiume, e la strategia di integrazione tra più livelli e soggetti, istituzionali e non, coinvolti nella tutela e nella riprogettazione della vita intorno al Tevere, nel pieno rispetto dell’ecosistema. Come ente capofila per il monitoraggio delle azioni all’Interno del Contratto di Fiume Tevere, lavoreremo in sinergia con gli assessori Maurizio Veloccia e Sabrina Alfonsi in questo percorso virtuoso che porterà, già entro l’anno giubilare e grazie alle risorse previste per lo straordinario evento, oltre 7 milioni di euro, a restituire al Tevere un nuovo volto, basato su fruibilità e riqualificazione, per consentire ai cittadini di vivere finalmente il fiume per quello che è sempre stato, una fonte di vita per tutti”. Così Rocco Ferraro, Consigliere delegato Ambiente Città metropolitana di Roma Capitale.