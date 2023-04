“Testimoni di Pace”, gli 80 anni dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra

L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, l’ente morale Medaglia d’Oro al Merito Civile preposto per legge in Italia alla rappresentanza e alla tutela delle vittime civili di guerra e delle loro famiglie, celebra l’80° anniversario della sua fondazione con l’evento “Testimoni di Pace”: un’importante occasione di memoria collettiva che vuole raccontare la storia dell’Associazione attraverso le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona le conseguenze della guerra, fino ad arrivare all’impegno odierno dell’ANVCG in favore delle vittime civili delle guerre e dei conflitti attualmente in corso nel mondo.

Esperienze vissute da vittime dei bombardamenti, delle stragi nazifasciste, delle foibe, degli ordigni bellici inesplosi, si alterneranno con esibizioni artistiche e musicali di Francesco Pannofino (già testimonial della campagna dell’ANVCG sugli ordigni bellici inesplosi), Valerio Aprea, Asia Argento, Francesca Satta Flores, Claudia Campagnola, Pierluigi Siciliani, Marco Cortesi e Mara Moschini e contributi di Simone Cristicchi e Andrea Camilleri.

Tra le testimonianze, oltre all’intervento introduttivo del Presidente Nazionale ANVCG Michele Vigne, racconteranno la loro storia Ettore Fellegara, ferito durante il bombardamento di Piacenza, Gianna Vlacci, esule istriana che per la prima volta condivide la sua vicenda di sofferenza ed esilio, Liliana Del Monte, sopravvissuta all’eccidio di Bettola e Natalina Ferri che porta il ricordo dei Piccoli Martiri di Gorla. E ancora Nicolas Marzolino e Lorenzo Bernard, giovanissime vittime civili di guerra, oggi dirigenti dell’ANVCG, che hanno perso la vista a causa di un ordigno bellico a Novalesa, nel torinese, nel 2013. Verrà inoltre ricordata la figura di Franco Leoni Lautizi, scomparso nel 2021, che per anni ha incontrato gli studenti di tutta Italia per raccontare la sua esperienza di sopravvissuto alla Strage di Marzabotto. Immancabile il ricordo di Don Carlo Gnocchi, attraverso il racconto dei suoi “mutilatini”, Edoardo Feltrin e Mario D’Alessandro e le parole di Monsignor Angelo Bazzari, Presidente Onorario della Fondazione Don Carlo Gnocchi.

La giornata proseguirà con il racconto delle attività internazionali dell’Associazione: il Vice Presidente Vicario Michele Corcio illustrerà le attività de L’Osservatorio – Centro di ricerca internazionale sulle vittime civili dei conflitti – il Segretario Generale Roberto Serio racconterà le missioni umanitarie dell’ANVCG in Ucraina, il giornalista Raffaele Crocco parlerà della collaborazione con l’Atlante delle Guerre e dei conflitti nel mondo, facendo una panoramica sui conflitti attualmente in corso. La Vice Presidente Adriana Geretto, infine, racconterà l’impegno dell’Associazione nelle scuole e la Giornata Nazionale per le vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

Un viaggio nella storia, dunque, dalla Seconda Guerra Mondiale ai conflitti contemporanei, con la direzione artistica dell’attivista, autrice e conduttrice Metis Di Meo, la regia di Andrea Conte e la co-produzione Lilith Factory, attraverso testimonianze, musica e parole, con un doveroso sguardo al passato, la volontà̀ di essere protagonisti nel presente e una tensione etica rivolta al futuro.

Nel corso della giornata è prevista, inoltre, la premiazione degli studenti vincitori del concorso indetto dall’Associazione e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo 2023, cui prenderà parte anche la Sottosegretario all’Istruzione On. Paola Frassinetti. Gli studenti di tutto il Paese hanno partecipato con circa 500 elaborati – tra testi, video e opere artistiche – per rispondere ad una traccia che chiedeva di riflettere sul collegamento tra memoria storica e attualità, ad 80 anni dall’inizio dei più massicci bombardamenti sull’Italia del 1943.

È infine prevista la cerimonia di annullo del francobollo dedicato all’ANVCG, emesso per l’occasione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’interno della serie tematica “il senso Civico” che raccoglie francobolli dedicati ad associazioni e personaggi pubblici protagonisti della società civile. L’annullo avverrà alla presenza del Sottosegretario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto.