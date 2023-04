Daniele Torquati: “Torna E_state insieme in XV”

“Torna, per la seconda edizione, “E_state insieme in XV” la rassegna estiva di Roma Nord che tra il 15 giugno e il 15 luglio intratterrà la cittadinanza con iniziative culturali e di intrattenimento.

Un progetto avviato per la prima volta l’estate scorsa, proseguito poi per le festività natalizie e che ha visto in entrambe le manifestazioni una grande partecipazione delle realtà territoriali e di tutta la Comunità del Municipio XV.

Oggi, è stato pubblicato il nuovo avviso pubblico per l’acquisizione di nuove proposte progettuali per “Municipio in musical”, tre repliche di spettacolo a tema musical, danza o favola musicale , da svolgersi nell’ambito della rassegna estiva nei quartieri di Grottarossa, Labaro e La Storta. A questi, si aggiungeranno altri due spettacoli teatrali che andranno in scena nei due borghi di Cesano e Isola Farnese.

Dopo due anni difficili segnati dalla pandemia, in questo anno e mezzo siamo tornati a vivere le nostre piazze e i nostri quartieri, ci siamo riappropriati degli spazi urbani e li abbiamo condivisi, ma soprattutto abbiamo restituito alla cittadinanza un piano della cultura del territorio, assente per troppi anni in questo quadrante della città. Lavoreremo anche quest’anno con lo stesso spirito e nella stessa direzione; al fianco del territorio e per offrire una nuova opportunità al resto della città di conoscere il Municipio XV”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.