Pallone bucato, Lazio, Salernitana e Roma nell’occhio del ciclone

Entrano nel vivo le inchieste delle Procure di Roma e Tivoli sui bilanci di Roma, Lazio e Salernitana, che potrebbero scatenare una nuova bufera sulle plusvalenze. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Guardia di Finanza ha sequestrato in tutto una decina di computer societari e quindici cellulari appartenenti ai sedici dirigenti indagati (manca quello di Claudio Lotito, per via della sua carica di senatore): nel mirino degli inquirenti ci sarebbero le chat tra i vertici dei club, che potrebbero fornire le prove dei reati per cui si sta indagando.