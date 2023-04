Municipio XV e Museo nazionale Etrusco, c’è sinergia

“Municipio XV e Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia insieme per valorizzare e far conoscere la storia del mondo etrusco e, in particolare, dell’antica città di Veio, immenso patrimonio naturale e culturale che il nostro territorio condivide con i comuni limitrofi. Dopo la firma del Protocollo d’intesa dei giorni scorsi, a partire da sabato 15 aprile, tutti i residenti del Municipio XV potranno beneficiare di riduzioni sull’acquisto del biglietto d’ingresso e delle formule di abbonamento (trimestrale, semestrale e annuale).

Sempre ai residenti del Municipio XV è riservata inoltre la prima iniziativa conoscitiva del Protocollo d’Intesa con una presentazione al Museo Nazionale Etrusco a cura del Direttore Valentino Nizzo e del Municipio XV. L’appuntamento è per sabato 15 a partire dalle 16 con accesso da Piazzale di Villa Giulia, 9 (per prenotarsi inviare mail a segreteriagiunta.mun15@comune.roma.it entro le 12 di venerdì 14 aprile).

Parteciperanno all’incontro anche il Presidente Daniele Torquati, l’Assessora alla Cultura Tatiana Marchisio e il Presidente del Parco di Veio, Giorgio Polesi.

Per il Direttore del Museo Nazionale Etrusco, Valentino Nizzo “L’accordo siglato con il Municipio XV offre ai residenti di Roma Nord una grande opportunità: visitare un luogo straordinario della nostra città, custode di tesori che parlano delle nostre radici e del nostro territorio, in particolare quello dell’antica città etrusca di Veio. Il sodalizio con il XV Municipio, con l’appuntamento del 15 aprile, darà il via a una serie di iniziative congiunte a beneficio dei residenti; per questo ci auguriamo che l’amministrazione di Roma Capitale possa estendere questa opportunità a tutti i cittadini romani.”

Come anche dichiarato dal Presidente del Municipio XV Daniele Torquati “Custodire la storia etrusca e valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale di Veio è per noi davvero una grande responsabilità oltre che motivo di orgoglio. L’accordo con il Museo Nazionale Etrusco, che ringrazio davvero per l’opportunità offerta ai nostri cittadini, non fa che rafforzare la volontà di proseguire a lavorare per rendere questo tesoro sempre più accessibile, sostenibile e conosciuto.”

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XV, Marcello Ribera.