Alle viste la Giornata Mondiale della Terra

Mercoledì 12 aprile, alle 12, si terrà la conferenza stampa di annuncio delle celebrazioni italiane della 53.ma Giornata Mondiale della Terra, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite con miliardi di cittadini coinvolti nei 193 Paesi Membri. Grazie alla collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Conferenza Stampa avrà luogo a Roma nella sede del United Nations Development Programme (UNDP) con l’obiettivo di presentare alla stampa: gli eventi celebrativi nazionali che avranno luogo dal 21 al 25 aprile; l’evento internazionale di preparazione dei giovani alla COP28; l’nnuncio da parte del Ministro della prossima Youth4Climate.

Alla conferenza prenderanno parte: Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Agostino Inguscio, Coordinator – UNDP – Rome Centre for Climate Action and Energy Transition; Pierluigi Sassi, Presidente Earth Day Italia; Antonia Testa, Co-fondatrice degli eventi celebrativi di Earth Day in Italia: Villaggio per la Terra e Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet.