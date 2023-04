A Oriolo la II edizione della “Festa del libro, degli autori e degli editori del territorio Sabatino”

Il progetto “Barchette di carta” nasce con l’obiettivo di promuovere la Cultura e la Creatività nel territorio sabatino ponendo l’accento sulla lettura e sopportandone i numerosi autori e le piccole case editrici, veri e propri ambasciatori e testimoni delle tradizioni e dei linguaggi del territorio su cui operano.

Il Progetto ha in obiettivo il coinvolgimento di tutti i Comuni appartenenti al territorio sabatino: Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana, Canale Monterano, Sutri, Bassano Romano, Oriolo Romano e Monterosi, compresa l’area ad est di Martignano con i territori di Campagnano di Roma, Formello, Sacrofano, Morlupo e Castelnuovo di Porto.

Quest’esperienza tra cultura, accoglienza e integrazione, si trasforma nella “Festa del Libro”. Una festa che dura tutto l’anno, in un continuum di attività, progetti, laboratori, rassegne e iniziative culturali. Una festa per tutti, che vede la realizzazione di vari eventi su tutto il territorio: l’11 marzo Blooming ad Anguillara Sabazia presso Spazio Porta del Parco, ora ad Oriolo Romano, e ancora prima abbiamo assistito a sette mesi di presentazioni di autori e libri, e seguirà tanto altro! Si parte sempre dalla lettura incoraggiando a scoprirne il piacere, valorizzando il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale, e supportando gli autori stessi e le case editrici indipendenti con una serie di attività quali: reading, talk, interviste, articoli su social e testate on line e coinvolgendoli in eventi anche fuori dal territorio di provenienza.

Quest’anno, il 15 e 16 aprile, il Comune di Oriolo Romano e il Palazzo Altieri ospitano la II Edizione di Barchette di Carta.

Questa II edizione è patrocinata dalla Regione Lazio, dai Comuni di Oriolo Romano, Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Banca BCC sede di Trevignano Romano, Center Color e il progetto permanente di formazione continua denominato Università Popolare del Lago di Bracciano.

Sarà una due giorni con un ricco programma di attività. Una grande festa tra cultura, creatività, arte, artigianato e produttività del territorio.

Nella suggestiva Villa Altieri si svolgeranno tutte le attività teatrali e a carattere musicale, mentre l’antico Palazzo Santa – Croce Altieri, sarà cornice di tutte le attività a carattere letterario, quali talk, presentazioni e reading tematici.

Infine, Piazza Umberto I ospiterà gli stand di autori, editori ed aziende locali, le esposizioni di artisti ed artigiani del territorio e i laboratori ludico-didattici.