Verso la giornata mondiale della consapevolezza per l’autismo

Si terrà il prossimo 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, il convegno “Per non lasciare nessuno indietro – Conoscete per tutelare” organizzato dall’amministrazione comunale di Lanuvio in collaborazione con l’associazione “Linea Obliqua”. All’evento, che si svolgerà alle ore 11 nella Sala delle Colonne di Villa Sforza Cesarini, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Andrea Volpi, interverranno la dott.ssa Tamara Galli (sociologa ed educatrice professionale); la dott.ssa Silvia Diamanti (Pedagogista clinica) e la dott.ssa Alessia Tredici (Pedagogista e supervisore ABA).

“Ho voluto organizzare questa iniziativa – ha dichiarato Luisa Linari consigliere comunale di Lanuvio con delega alle pari opportunità e moderatrice della tavola rotonda – per contribuire ad accrescere la consapevolezza di tutti sull’Autismo, per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico, e promuovere la conoscenza del disturbo al fine di migliorare la qualità della vita e l’inclusione delle persone che ne sono colpite e delle loro famiglie. A margine del convegno, all’interno del parco di Villa Sforza Cesarini, sarà allestita una piccola area “Blu pic-nic” e, grandi e piccoli potranno divertirsi con i “Giochi di legno e ingegno” messi a disposizione dall’associazione Linea Obliqua che ringrazio. Abbiamo scelto – ha concluso Luisa Linari – di accompagnare gli interventi professionali delle relatrici, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, con un momento ludico perché è stato più volte dimostrato come questo sia essenziale allo sviluppo cognitivo fisico ed emotivo di tutti il tutto all’interno di un’area ristoro conviviale per ricreare un momento di condivisione e di comunità”.