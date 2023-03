Papa Francesco, al Gemelli una prima notte tranquilla

Il Papa è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria, ma secondo fonti vicine al Vaticano la notte trascorsa è stata tranquilla. Non sono stati riscontrati problemi cardiaci, il Pontefice proseguirà la sua terapia. Il ricovero improvviso ha destato allarme, ma l’annuncio di controlli precedentemente programmati ha cercato di tranquillizzare l’opinione pubblica. Papa Francesco aveva partecipato alla mattinata dell’udienza generale, ma nel pomeriggio ha avuto un malore, che ha portato al ricovero al Policlinico. Sono state annullate tutte le udienze previste e il Papa è stato visto come affaticato solo quando è stato sollevato dalla carrozzina per salire sulla papamobile. Il Santo Padre ha già trascorso dieci giorni di degenza nell’appartamento dei Papi del Policlinico Gemelli per l’operazione al colon effettuata nel 2021. In ogni caso, il Pontefice ha espresso la sua gratitudine per la vicinanza e la preghiera ricevuta.